BAC 2024: Une présence globale de 98% des candidats, des absences enregistrées mais pas d’incidents majeurs

« Le Bac est la meilleure collaboration entre les ministères de l’enseignement supérieur et celui de l’éducation ». C’est ce que considère Dr Abdourahmane Diouf qui a fait le déplacement dans des centres d’examen ce mardi correspondant au premier jour du Baccalauréat. En tant que ministre de l’enseignement supérieur qui organise l’examen du Baccalauréat, Abdourahmane Diouf a effectué , au nom du président de la République et du premier ministre, un tour dans ces centres d’examen notamment celui de Serigne Fallilou Mbacké de Point E, de Seydina Limamou Laye de Guédiawaye et du centre de la zone de recasement de Keur Massar. Il a été question devant les autorités administratives qui se sont déplacées pour accueillir le ministre, de faire le constat de la situation sur le terrain concernant le déroulement des épreuves.







Le constat est le même dans tous les établissements: aucun couac n’a été constaté dans ces différents centres d’examen. En effet, d’après le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Dr Abdourahmane Diouf, « le baccalauréat 2024 débute sous de beaux auspices et que cela va continuer certainement sur tout le territoire national. Le taux de présence tourne globalement autour de 98% » a t-il indiqué en présence du directeur de l’office du baccalauréat.







Pour l’heure, les élèves sont en train de faire les épreuves convenablement. Ceux en série S ont débuté avec les matières scientifiques et ceux de L ont planché sur la philosophie.