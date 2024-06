Ayib Daffé après l’annulation du DOB: « Nous avons une Assemblée nationale paresseuse, amorphe, bref, dans une totale léthargie

Le débat d’orientation budgétaire prévu par le règlement intérieur n’a pas été finalement tenu par la représentation nationale. Malgré la présence du ministre des finances et du budget avec ses équipes, les députés, après réunion du bureau de l’Assemblée nationale ont annulé le débat. En effet, selon le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, « ce sont des enfantillages. C’est un scénario pitoyable ».





Ayib Daffé regrette déjà qu’ils ne puissent, en tant que parlementaires, y mettre les formes en informant très tôt de la réunion et la déclinaison de l’ordre du jour. C’est un manque de rigueur et de sérieux. C’est à la limite irresponsable », dénonce le député qui regrette par ailleurs qu’Abdou Mbow puisse donner une injonction au président de l’Assemblée nationale pour qu’il se saisisse d’une loi qu’il pose sur la table.







C’est un problème de respect de l’institution qui se pose. Aussi, sur le débat d’orientation budgétaire il ne fallait pas penser à l’amender. Cela ne peut pas être reporté car c’est le ministère des finances qui doit présenter un document de programmation pluriannuel économique et budgétaire 2025-2027. C’était juste pour une information. On avait bien préparé cela. C’est une Assemblée nationale paresseuse, amorphe et qui est dans une totale léthargie » a considéré le député qui estime d’ailleurs que ces manigances du groupe parlementaire BBY ne sont qu’une tempête dans l’eau, un coup d’épée dans l’eau. « Le gouvernement va poursuivre sont travail » conclut le successeur de Birame Souleye Diop à la tête du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi.