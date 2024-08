Avancée de la mer à Mbour / Cri du cœur des acteurs touristiques : "Nous sommes des Sénégalais bon teint, nous demandons à Diomaye et Sonko de venir constater avant l'irréparable... Dites à vos ministres de sortir des bureaux, il y a trop de théorie.

Les acteurs touristiques de Mbour ont convié la presse locale pour alerter les autorités Sénégalaise sur les dégâts causés par l'avancée de la mer. Le porte-parole du jour et directeur de l'hôtel Mbaila, Bocar Thiam, n'a pas manqué de souligner leur inquiétude face à cette menace qui risque de plonger davantage le tourisme dans des lendemains sombres... "Nous sommes là pour alerter les autorités sur l'avancée de la mer. Les autorités sortantes ont fait les plages de Saly et nous ont laissés en rade. Aujourd'hui nous subissons les conséquences de ces travaux. Au lieu de traiter la maladie dans l’ensemble, ces dernières l'ont fait partiellement. À cet effet, nous disons au Président Diomaye et à Premier ministre Sonko de nous venir en aide avant que l'irréparable ne se produise. Nous ne sommes pas des expatriés, nous sommes des Sénégalais bon teint, donc la préférence nationale comme ils l'ont prônée doit être de mise. Nous sommes des investisseurs qui par amour de leur pays ont signé leur retour pour participer au développement de leurs terroirs.. Si rien n'est fait, il y aura pire que le chômage.. Si on veut régler la situation des jeunes, il faut résoudre ces genres de problème pour éviter l'immigration clandestine, les agressions... Alors Président Diomaye, Ousmane Sonko dites à vos ministres de venir à Mbour constater les dégâts car la situation est alarmante!", a déclaré M. Thiam...