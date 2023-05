Autoroute sens AIBD-Dakar: un camion chargé de phosphate s’est renversé occasionnant un bouchon monstre

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, EIFFAGE informe qu'un camion poids lourd s’est renversé sur l’autoroute entre Toglou et Sebikotane, dans le sens Aibd-Dakar. Les interventions sont en cours pour enlever le camion chargé de phosphate . Un accident qui occasionne un bouchon sur plus d’un kilomètre et qui risque de rendre encore plus difficile l’accès à la sortie de Sedima.