Autopsie ordonnée sur la dépouille de Mamadou Moustapha Ba: Ce que dit l'Article 66 évoqué par le Procureur

Décédé ce lundi 4 novembre 2024 à Paris, le procureur de la République a ordonné une enquête et une autopsie sur la dépouille de l'ancien Ministre des Finances et du Budget du Sénégal, Mamadou Moustapha Ba. Le procureur de la République a évoqué dans son communiqué de ce jour, l'Article 66 du code de procédure Pénale.



Ledit article stipule qu' "En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le Procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le procureur de la République peut aussi requérir des informations pour rechercher les causes de la mort".



Ainsi les questions que l'on pourrait se poser sont nombreuses. Quelle est la cause du décès de l'ancien ministre Finances et du Budget? Mamadou Moustapha Ba serait-t-il décédé d'une mort suspecte et non d'une courte maladie comme évoquée, Y-a-t-il des zones d'ombres autour du décès de Mamadou Moustapha Ba?