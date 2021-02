Auto- emploi : L’ANPEJ et ses partenaires offrent des subventions aux jeunes de SAINT LOUIS et MATAM

Le Lycée Anndré Paytavin a accueilli hier la cérémonie de remise de chèques aux 39 bénéficiaires des régions de Saint Louis et Matam du « Projet de Renforcement de l’Auto-emploi des jeunes dans les régions de Saint Louis et Matam » mis en œuvre par l’ANPEJ en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations OIM et financé par la Coopération Espagnole au Sénégal l’AECID et les Iles Baléares .La heureux bénéficiaires ont reçu leurs chèques des mains de Monsieur le Préfet de Saint Louis venu présider la cérémonie, du Directeur général de l’ANPEJ Tamsir Faye, de Madame l’ambassadrice du Royaume d’Espagne au Sénégal Son excellence Mme Olga CABARGA GOMEZ, du Chef de Mission de l’OIM au Sénégal Monsieur Bakary Doumbia et de Madame la représentante du Maire de la ville de Saint Louis.Ainsi, après une formation en eutrpeuneuriat au profil de 120 jeunes au mois de Juillet 2020 , 39 bénéficiaires – 21 femmes et 16 hommes- ont pu bénéficier de subventions non remboursables d’un montant total de près de quarante millions de CFA à la suite d’une rigoureuse procédure de sélection dans le cadre de comités, présidés par les Gouverneurs et les autorités impliquées dans la politique de jeunesse et d’emploi.Les comités régionaux de sélection, présidés par les Gouverneurs de Saint Louis et Matam, se sont tenus au mois de Novembre 2020 et se sont basés sur une matrice de critères définis par la Coopération Espagnole conjointement avec l’OIM, qui collabore étroitement avec l’ANPEJ dans toutes les phases du projet.Contribuer à renforcer le dispositif local de promotion et d’accompagnement de création d’entreprises pour les jeunes et spécifiquement pour les femmes, constitue une priorité pour le Gouvernement du Sénégal et la Coopération Espagnole. C’est l’un des objectifs de ce projet de Renforcement de l’auto-emploi des jeunes dans les régions de Saint Louis et Matam, dont le montant global est de 120 000 euros soit près 79 000 000 FCFA.