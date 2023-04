Augustin Senghor sur le décès de Ndiaye Drapeau : « Nous avons partagé la dernière CAN U20 en Égypte! »

Entre nostalgie, tristesse et regret, Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise de football (Fsf) a rendu un ultime hommage à Ndiaye Drapeau, le porte-drapeau officiel de toutes les sélections nationales, décédé ce samedi…



« Nous venons de concéder une énorme perte dans nos rangs avec le rappel à Dieu de Momar Ndiaye Drapeau avec qui nous avons partagé la dernière CAN U20 en Égypte. Toutes nos condoléances à sa famille, au Ministre des Sports, au CNOSS, à toutes les Fédérations et particulièrement à la communauté du Football ! Paix à son âme ! » Une perte qui intervient en plein mois de Ramadan, conséquence d’une courte maladie.



Après le décès de Abdoulaye Thiam alias Thiam Drapeau, qui a perdu la vie le 25 octobre 2021, le comité de supporters « 12ème Gaïndé » perd une autre figure emblématique.