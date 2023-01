Audit des fonds Force Covid-19: le Pm Amadou Ba et des organisations de la société civile en conclave

La société civile dans son ensemble avec une vingtaine d’organisations sont en concertation avec le Premier ministre, Amadou Ba. Au moment où ses lignes sont écrites, y prennent part à cette rencontre qui se tient au Petit palais, des organisations comme le Forum civil, Gradec, Cosef, Congad, Forum des justiciables, Contribuables 221, Consortium société civile, Amnesty international, Raddho, Lead Africa, Fongs, la commission des OSC sur les Questions Économiques et Sociales, Cudis, Ascosen, la Plateforme des acteurs non étatiques, Osidea, mouvement Y’en a Marre, Sos consommateurs, réseau Siguil Jiguen, Afao, le comité national de suivi budgétaire...



Les concertations ont été entamées un peu après 16h 30 par le Premier ministre, Amadou Ba. Elles porteront essentiellement sur le rapport final de la Cour des comptes sur la gestion des Fonds force Covid-19. Le but visé est d’arriver à une amélioration du système de gouvernance, a en croire le chef du gouvernement. Les discussions se tiennent actuellement à huis clos.



Le Premier ministre, Amadou Ba est assisté dans l’exercice par trois (3) de ses ministres notamment Oulimata Sarr de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Pr Ismaïla Madior Fall, de la justice, garde des sceaux et Moustapha Ba des finances et du budget.