Audience avec le Président de la commission de l'Uemoa : Amadou Mame Diop salue les mesures prises pour maintenir la solidarité entre États membres

Pour sa part, le Président de la Commission de l’UEMOA a présenté la situation globale de l’Union et les conclusions de la dernière Session du Comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP UEMOA).



M. Abdoulaye Diop a notamment évoqué les enjeux et défis de l’espace communautaire et s’est réjoui des belles perspectives au regard des bonnes performances économiques attendues pour l’année 2024 et les années suivantes. Il a mentionné les avancées importantes du Sénégal dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets de l’UEMOA.