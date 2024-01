Audience avec Macky Sall : Ousmane Kane candidat recalé, pas convié mais salue l’initiative

Le Président Ousmane Kane a été informé qu’à la suite d’un courrier adressé au président de la République, une délégation du « Collectif des candidats recalés » devrait être reçue ce soir par le Chef de l’Etat. Le Mouvement « Union Sacrée – Sopi Sénégal » est solidaire de toute initiative pacifique pour régulariser les anomalies et irrégularités constatées lors du contrôle des parrainages, et pour organiser une élection transparente, inclusive et crédible.







Cependant, le Mouvement Union Sacrée tient à souligner qu’il n’a été associé ni à la rédaction dudit courrier ni à la rencontre en cours avec le Chef de l’Etat.