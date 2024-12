Audience à Doha : le président Bassirou Diomaye Faye reçoit Karim Wade

En visite au Qatar, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à Karim Wade, ancien ministre et figure politique majeure du pays. L’information a été rendue publique par Bassirou Diomaye Faye lui-même, via une déclaration partagée sur ses réseaux sociaux.



Selon ses propos, les échanges ont porté sur « la situation politique, économique et sociale » du Sénégal. Le chef de l’État a qualifié ces discussions de « constructives », sans pour autant dévoiler davantage de détails sur le contenu ou les suites éventuelles de cette rencontre.



Ce tête-à-tête intervient dans un contexte marqué par des tensions et des recompositions politiques au Sénégal.