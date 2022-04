Audience : Bloqués, des responsables politiques et militants de Pikine assiègent le palais.

Une série d'audiences se déroule actuellement au palais de la République dans le cadre de la remobilisation des troupes au sein de la mouvance présidentielle. C’est le département de Pikine qui doit être reçu par le chef de l’État pour arrondir les angles suite aux listes parallèles et cas de frustrations nées lors des dernières élections locales.



Mais c’est toujours la frustration qui se poursuit puisque, selon une de nos sources faisant partie de la délégation, « certains parmi les responsables politiques de Pikine, n’ont pu entrer pour assister à l’audience. Nous avons remarqué que cette audience est simplement sélective. Nous ne pouvons accepter que des militants et responsables qui étaient là depuis « Dekkal Ngor », puissent être royalement ignorés alors qu’en grande partie, ils ont contribué à la réussite du président. »



Présentement, ils sont plus d’une trentaine devant le building administratif où ils sont contraints de rester, loin de la porte du palais présidentiel. Avant d’être relâchés, certains jeunes militants ont été même conduits au commissariat de police du Plateau car, ayant voulu forcer l'entrée.



Cette série d’audience va se poursuivre avec, après les responsables de Pikine, la réception de responsables politiques de Thiès qui vont boucler la journée.