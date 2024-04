Attributions MEPC : Le président de la République abroge le décret 2024-731

Dans le cadre de la réorganisation des différents ministères et leurs prérogatives, le président de la République a abrogé le décret n° 2024-731 du 14 mars 2024 relatif aux attributions du Ministre, de l'Economie, des Finances et du Plan est abrogé.



Ce présent décret est remplacé par celui du n°2024-947 relatif aux attributions du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.



Ainsi sous l’autorité du premier ministre, le président de la République note que le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération est chargé de préparer et d'appliquer la politique définie par le Chef de l'Etat en matière économique et financière, de planification du développement, de population, de statistiques et de coopération.



En définitive, le Premier Ministre et le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.