Attentat meurtrier à Moscou: Macky Sall exprime sa solidarité au peuple et gouvernement russes

Dans un post sur X, ce samedi 23 mars, le chef de l'Etat Sénégalais, Macky Sall exprime sa solidarité au peuple russe, suite à l'attentat meurtrier qu'il a vécu, hier soir, à Krasnogorsk, au Nord-Ouest de la capitale Russe. "Je condamne fermement l'attentat terroriste ignoble à Moscou, ayant fait plusieurs morts et blessés. J'exprime ma solidarité au peuple et au gouvernement russes, et leur présente mes condoléances émues", a écrit Macky Sall.



Rappelons qu'une fusillade suivie d'un énorme incendie dans une salle de concert a fait plus de 133 morts, d'après un bilan provisoire du comité d'enquête, repris par les médias russes.