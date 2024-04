Attaques au drones par l’Iran: Des mesures prises pour limiter les dégâts (autorités israéliennes)

Ce samedi, des vagues de drones et de missiles Balistiques sont lancées depuis près de 3h sur le territoire Israélien. Face à cette menace , l’Etat hébreu reste en alerte. Plusieurs mesures ont été prises notamment la fermeture des écoles jusqu’à lundi, la restriction des rassemblements et la fermeture des espaces aériens. Le Premier ministre de l’Etat, Benyamin Netanyahou, qui s’est exprimé sur la chaîne d’Etat israélien se dit prêt à faire face à toutes sortes d’attaques : « Ses dernières années, Israël s’est préparé à une éventuelle attaque de l’Iran. Nos systèmes de défense sont déployés et nous sommes prêts à tout scénario en défense comme en attaque. L’Etat d’Israel est fort, l’armée forte et la population est forte… ». C’est une nouvelle ère après 6 mois de guerre à Gaza. Il faut rappeler que depuis 1990, Israël n’a pas été attaqué par un pays souverain sur son territoire. L’atmosphère est pesante actuellement dans l’Etat hébreu mais les populations semblent avoir confiance en leur armée.