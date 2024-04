Attaque iranienne: Israël dit s'être défendu en "coalition" avec ses alliés

L'armée israélienne s'est félicitée dimanche d'avoir pu compter sur "une coalition défensive d'alliés internationaux", dirigée par les États-Unis avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays, pour contrer l'attaque iranienne.



"L'attaque sans précédent de l'Iran a été contrée par une défense sans précédent. C'était la première fois qu'une telle coalition travaillait ensemble contre la menace de l'Iran et de ses mandataires au Moyen Orient", a affirmé lors d'une conférence de presse le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari.



L'Iran a lancé samedi soir "plus de 350" projectiles, "des missiles balistiques, des missiles de croisière, des roquettes et des drones" en direction d'Israël et d'autres pays de la région auraient pu recevoir cette menace en chemin", a déclaré M. Hagari.



Le président américain Joe Biden a affirmé samedi soir que les forces américaines avaient contribué à abattre "presque tous" les drones et missiles tirés par l'Iran sur Israël, ajoutant qu'il avait réaffirmé son soutien "inébranlable" au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



Pour autant, les Etats-Unis ont prévenu qu'ils ne participeraient pas à une éventuelle riposte israélienne contre l'Iran.



L'aviation militaire britannique a abattu "plusieurs" drones iraniens, a pour sa part dit Londres.



L'attaque iranienne a été déclenchée en riposte à une frappe contre le consulat d'Iran à Damas le 1er avril, imputée à Israël et dans laquelle ont péri sept militaires iraniens.