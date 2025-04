Atelier de renforcement des capacités : le Ministère des finances et du Budget outille les députés sur les éléments d’appréciation du secteur financier

Présidée par l’honorable député Chérif Ahmed Dicko, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale organise en partenariat avec le Ministre des Finances et du Budget, un atelier de renforcement de capacité à l’intention de ses membres du 16 au 18 avril 2025.



Empêché, le ministre des Finances et du Budget a été représenté par le Dr Bamba Ka, directeur général du secteur financier au ministère des Finances et du Budget. Selon le représentant du ministre de tutelle, la finalité est d’avoir une session de formation extrêmement importante qui touche les textes communautaires qui régissent le secteur financier au niveau de la Zone UEMOA. D’après lui, ce secteur financier regroupe les banques, les assurances et les institutions de microfinance. À cet effet, il indique que c’est une session qui découle d’une volonté de monsieur le ministre des finances et du budget à l’issue de son passage à l’assemblée nationale et de l’adoption des lois bancaires et de la microfinance.



C’est dans ce sens que s’inscrit cette session qui entre dans le cadre des discussions avec le président de la commission des finances. D’ailleurs, le champ a été élargi à l’assurance c’est-à-dire d’autres thématiques liées à l’assurance dont la réglementation des relations financières extérieures mais également au projet de coopération monétaire qui sont des thèmes qui intéressent la représentation nationale. L’objectif visé est de jouer la carte de la transparence avec les populations et de carte de l’éducation. Pour sa part, cet atelier permettra à la représentation nationale d’avoir tous les éléments d’appréciation du secteur financier qui joue un rôle extrêmement important dans le choix des décisions politiques publiques. Le député affirme que les crédits à l’économie sur PIB dépassent aujourd’hui 30%du PIB au niveau du Sénégal. Ce qui fait que le Sénégal par rapport à ce ratio est pratiquement premier au niveau de la zone UEMOA. Tant bien que ce soit insuffisant parce que le Sénégal vise un certain niveau de développement avec aspiration d’atteindre des taux de 50 à 60% de crédit à l’économie sur le PIB.



Pour le député Chérif Ahmed Dicko, ses collègues ont besoin de cet atelier afin de renforcer leurs capacités concernant ce secteur financier. C’est sur cette base que le ministre a été sollicité pour leur offrir cette session de formation. Le choix des trois secteurs (bancaire, microfinance et assurance), relève des lois à l’assemblée nationale attribuées à ces sous-secteurs. Ainsi, il a remercié le ministre de tutelle Cheikh Diba ainsi que le directeur général du secteur pour leur engagement d’offrir à ces députés cette session de formation.