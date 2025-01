Atelier de mise à jour du Plan d’Institutionnalisation du Genre : le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement renforce ses engagements

Du 15 au 17 janvier 2025, l’hôtel Fleur de Lys va accueillir un atelier stratégique organisé par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA), en partenariat avec les projets USAID GIRE et Wash Services. Cet événement visait à évaluer et actualiser le Plan d’Institutionnalisation du Genre (PIG) et à renforcer les capacités des acteurs du secteur en matière de planification et de budgétisation sensibles au genre.

Présidé par le Secrétaire général du MHA, Baboucar Moundor Ngom, cet atelier a réuni un bon nombre de participants, incluant les membres des cellules genre et des points focaux des niveaux central et décentralisé. Selon le secrétaire général, « l’ambition d’un Sénégal juste et prospère à l’horizon 2050 ne pourra être atteinte que si toutes les couches de la société, y compris les plus vulnérables, sont pleinement intégrées ».

Le Plan d’Institutionnalisation du Genre, élaboré en 2016, est un outil clé pour garantir le fait que les programmes du ministère intègrent une perspective genre. Cependant, comme l’a reconnu Elimane Abdoul Fall, chef de la division hydrologie à la DGPRE, ce plan nécessitait une actualisation pour mieux répondre aux défis actuels : « Cet atelier nous permet de faire un état des lieux global et de revoir les manquements pour être en phase avec la dynamique nationale et internationale. »

Les projets USAID GIRE et Wash Services ont joué un rôle crucial dans l’organisation de cet atelier. USAID GIRE, axé sur la gestion intégrée des ressources en eau dans un contexte de changement climatique, et Wash Services, dédié à l’accès universel à l’eau et à l’assainissement d’ici 2030, travaillent de concert avec le ministère pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Au-delà de la révision du PIG, l’atelier est l’occasion de former les participants sur le budget-programme sensible au genre, un outil essentiel pour traduire les engagements en actions concrètes. En renforçant les capacités des agents, le ministère s’assure que l’intégration du genre soit un pilier central de ses politiques et programmes.