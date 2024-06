Association des cours constitutionnelles francophones à Paris: Mamadou Badio Camara et Cie présents !

Du 13 au 15 juin, se tiendra à Paris la 10e Conférence des chefs d'institution de l'Association des Cours constitutionnelles francophones (Accf). Cette rencontre, organisée en partenariat avec le Conseil constitutionnel français, est axée sur le thème «La protection constitutionnelle de la liberté d'expression ». Elle va réunir des présidents et des juges de Cours suprêmes nationales francophones, des professeurs d'université, en présence du Président du Conseil constitutionnel français, Laurent Fabius, et de la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), Louise Mushikiwabo.







Le Président du Conseil constitutionnel du Sénégal et Président de l'Accf, Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel du Sénégal, Cheikh Mbacké Ndiaye, son Directeur de cabinet, Madiena Bakhoum Diallo, et le Doyen honoraire de l'Ufr des Sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et expert auprès de l'Accf, Pr Babacar Kanté, apprend le quotidien Bès bi, prendront part à cette rencontre de 3 jours.