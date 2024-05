Assises de la justice : Seydi Gassama liste ses attentes

A l’image des autres membres de la société civile, le directeur exécutif d’Amnesty international a pris part aux assises de la justice lancées ce mardi 28 mai 2024.



Pour sa part, Seydi Gassama dit d’abord, « nous saluons cette initiative et fondons beaucoup d’espoir. Les tenants actuels du pouvoir ont beaucoup souffert de l’instrumentalisation de la justice et ils appellent à la rupture. Nous pensons que les réformes vont constituer une grande rupture ».



Pendant ces dernières années, regrette-t-il, la Justice a été au-devant de l’actualité. Elle a été critiquée et dénigrée à cause des nombreux procès politiques avec notamment les affaires Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, Karim Wade, ancien ministre et fils de l’ancien président Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko (actuel Premier ministre) et d’autres. Cela veut dire que de par la loi, le chef de l’Etat et le ministre de la Justice, ont la haute main sur la Justice. C’est pour cela que nous demandons que le président de la République puisse quitter le Conseil supérieur de la magistrature pour redonner confiance aux citoyens et renforcer leur foi en la justice » conclut M. Gassama.