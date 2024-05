Assises de la justice / Humanisation des prisons, transparence dans la gestion de la carrière des magistrats, etc. : Les chantiers du président Diomaye Faye !

Ce mardi, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Assises nationales de la justice, à Diamniadio, le président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé les grandes lignes de son ambitieux programme de réforme en profondeur du système judiciaire sénégalais. Animé par une volonté inébranlable de rendre la justice plus accessible et plus équitable pour tous les citoyens, le chef de l'État a exposé sa vision d'une justice plus transparente et plus proche des préoccupations du peuple.

Ainsi, la finalité de cet exercice, selon lui, est de baliser la voie pour une réforme pragmatique de notre système judiciaire, afin qu'il inspire davantage confiance aux justiciables et préserve leur dignité. Pour ce faire, le président Faye entend travailler à la mise en place d'un système plus transparent de gestion de la carrière des magistrats, d'un régime de privation de liberté mieux encadré et d'un dispositif législatif et institutionnel favorisant la célérité dans le traitement des procédures judiciaires.

En outre, l'humanisation de l'univers carcéral figure en bonne place dans les priorités du chef de l'État. Celui-ci souhaite en effet instituer des plateformes fonctionnelles et améliorer le fonctionnement des systèmes pénitentiaires par l'allocation de budgets suffisants et la poursuite des programmes de construction et de réhabilitation des infrastructures carcérales.