Assises de la justice / Birahim Seck, Forum Civil : « Il faut éliminer tous les BET sinon ... »

Nulle occasion ne pouvait s’offrir au coordonnateur du Forum Civil pour dénoncer la fréquence dangereuse de l’utilisation des paris sportifs par les adolescents. Birahim Seck, prenant part aux assises de la justice, a fait une plaidoirie salée contre les paris sportifs et l’utilisation de nouvelles méthodes de la drogue, appelée "drogue électronique". « Les autorités doivent prendre des mesures drastiques contre les paris sportifs. Il faut éliminer tous les BET sinon on ne pourra pas construire une jeunesse. Il nous faut une stratégie nationale sur la citoyenneté » laisse-t-il entendre.





« Le pari sportif est en train de désorienter et de divertir négativement la jeunesse. Le pari sportif gangrène la société. Le premier ministre doit savoir que la jeunesse est gangrenée par les paris sportifs. Qu'il sache que cette jeunesse est gangrénée par les nouveaux produits du tabac », a dénoncé Birahim Seck tout en colère.





Il fait savoir avec amertume et colère que « la jeunesse est en train d'être détournée par les paris sportifs. Je lance un appel au gouvernement d'augmenter la taxation sur le tabac ».