Assises de la Justice : "Un meilleur format de discussions et de débats aurait mieux convenu à la gravité et à la densité du sujet " (Me Aïssata Tall Sall)

Toutefois, elle rappelle les investissements consentis par le président Macky Sall durant son magistère pour la justice. "Ce vaste et important chantier, auquel le Président Macky Sall, via le Promij, a déjà affecté 250 milliards de crédits pour la réalisation de tribunaux, de Cours d'Appel et de prisons, doit être poursuivi. La continuité de l'État nous impose de poursuivre et surtout de finir cet énorme chantier voué à la modernisation et à la performance de nos services judiciaires", conclut la présidente du mouvement "Osez l'Avenir".