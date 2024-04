Assemblées Printemps FMI et BM : Le Sénégal partant pour la préservation des marges de manœuvre d’endettement extérieur

Et parmi les sommités présentes à cette réunion, il y avait l’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète 4P, M. Macky Sall, ancien Président du Sénégal, qui a modéré les travaux. Entre autres participants, il y avait la directrice générale du FMI, le Président de la Banque Mondiale, la Première Ministre de Barbade ainsi que le Ministre des Finances français, renseigne le ministre dans son compte X.

Sur les questions des réformes de l’architecture financière internationale et des solutions pour le financement du développement et des enjeux liés au climat, le Sénégal reste formel devant les institutions financières mondiales. Représentant le Sénégal dans une table ronde, le ministre de l’Économie, du Plan, et de la Coopération a fait savoir que le Sénégal a réaffirmé son attachement au principe du pollueur payeur et de la nécessité de préserver nos marges de manœuvre d’endettement extérieur tout en plaidant pour le renforcement des capacités de financement des organisations internationales.Abdourahmane Sarr participait à une table ronde dans le cadre des assemblées du Printemps du FMI et de la Banque Mondiale.