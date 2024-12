Assemblée nationale : voici la liste des membres des commissions permanentes

Il a été procédé, ce vendredi, à la ratification par les députés de l'Assemblée nationale de la liste des membres des commissions permanentes. Ainsi, la lecture a été faite par la députée Daba Wagnane et son collègue Bacary Diédhiou.



Il s'agit de dix commissions :



La Commission du développement durable et de la transition écologique



La Commission de l'énergie et des ressources minérales.



La Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains.



La Commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine.



La Commission de la défense et de la sécurité.



La Commission de la jeunesse, des sports et loisirs.



La commission de la Culture et de la Communication.



La Commission de la Santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale.

La Commission de comptabilité et de contrôle.



La Commission des délégations.