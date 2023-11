Assemblée nationale: le projet de budget 2024 du MSAS arrêté à 271,623 milliards F CFA

Les parlementaires examinent, ce 19 novembre, le projet de budget 2024 du Ministère de la Santé et de l'Action sociale qui est arrêté à 271 623 366 449 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et 263 470 384 079 F CFA en crédits de paiement (CP). Ce projet de budget est réparti en différents programmes notamment Pilotage, Coordination et Gestion administrative, le programme Santé de Base, le programme Santé de référence et le programme Protection sociale.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse NGOM NDIAYE défend le projet devant les parlementaires. Elle est assistée par Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget, et Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.