Assemblée nationale : Le projet de budget du ministère de l'Intérieur en chiffres et en lettres.

Pour l'année 2020, le projet de budget du ministère de l'intérieur est arrêté à 126 698 134 778 milliards de francs CFA. Avec une autorisation d'engagement de 177 186 310 715 francs, ce projet de budget est reparti dans six programmes majeurs à savoir :

- Le programme de pilotage, gestion et coordination administrative pour un montant de 4 651 909 042 francs CFA.

- Le programme de sécurité publique pour un montant de 67 443 494 252 francs CFA.

- Le programme de la sécurité civile dont le budget s'élève à 34 665 189 955 francs.

- Le programme administratif territorial pour un montant de 7 367 091 724 francs.

- Le programme gouvernance électorale arrêté à un montant de 12 570 449 805 francs. Et enfin

- Le programme de fonds de lutte contre les incendies dont le budget est estimé au titre des comptes spéciaux du trésor à 200 000 000 de francs CFA.



Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye fait face aux parlementaires pour défendre ce projet de budget...