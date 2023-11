Assemblée nationale : Le budget 2023-2024 du ministère des finances arrêté à 453 107 255 439 FCFA

Le marathon budgétaire tire à sa fin. C’est au ministère des finances et du budget, Mamadou Moustapha Bâ de boucler la boucle ce jeudi avec l’examen de son projet de budget de l'année 2024. Les ressources allouées à ce ministère sont arrêtées à 453 107 255 439 FCFA en autorisations d'engagement.



Ce budget concerne les programmes de : Pilotage, Coordination et Gestion administrative, de gestion des ressources douanières et protection de l’économie, l’élaboration des lois de finances et suivi de l’exécution des dépenses, la gestion comptable et financière de l’Etat et des autres organismes publics, la gestion de la fiscalité intérieure et du foncier, la gestion du secteur financier, la gestion du fonds national de retraite (FNR), la gestion des prêts et avances, la gestion des garanties et avals, le fonds intergénérationnel et le fonds de stabilisation.



Après le vote du budget du ministère des finances, les députés de la 14e législature se pencheront sur les dépenses communes et la loi de finance 2024.



Cheikh S. FALL