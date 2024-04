Assemblée nationale : Le Groupe Parlementaire BBY réaffirme sa volonté d’harmoniser sa position pour toute question d’intérêt commun

Les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar se sont réunis ce mardi à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire s'est félicité de la bonne tenue de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 grâce au travail remarquable de l'administration, des différentes parties prenantes qui ont pleinement joué leur rôle avec professionnalisme et détermination.







Après avoir renouvelé leur engagement, fidélité et loyauté au Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall et à tous les autres leaders, les députés ont salué la maturité du peuple,sénégalais magnifiée partout dans le monde. Le Sénégal est un pays à la tradition républicaine exemplaire capable de faire preuve de résilience après toutes les épreuves.







Le groupe parlementaire est plus que jamais déterminé à assumer son rôle et ses missions en toute responsabilité et en ayant pour seule boussole la République et les intérêts du Sénégal et des Sénégalais. Par conséquent, les députés de la Coalition BBY entendent privilégier la concertation, le dialogue interne dans le souci d'harmoniser leur position sur toutes les questions d'intérêt national sans compromis ni compromission, mais également, réitèrent leur attachement au respect de la Constitution et des lois républicaines.