Assemblée nationale : La seule députée qui n’a pas voté le report de la présidentielle

Ils étaient 104 députés à adopter la proposition de loi émanant de leurs collègues sur Pds. Mais une seule parlementaire s’est démarquée de cette dérogation de l’article 31 de la constitution du Sénégal. Elle s’appelle Ndeye Fatou Guissé. Députée du département de Linguere, membre du mouvement « Dekké MaCi Bolé ». La parlementaire se dit être du côté « du peuple » pour prendre une telle décision qui est contraire à celle de ses collègues de Benno.



Cependant, sur le report, Ndeye Fatou Guissé retient sa main. « Nous avons l’obligation de suivre le peuple sénégalais. Nous sommes là en tant que représentant du peuple. Ce peuple qui ne veut pas de ce report. Donc on est obligé de voter » considère la parlementaire militante de « Fekké Ma Ci Bolé » de Youssou Ndour.



En outre, Ndeye Fatou Guissé qui optait pour la tenue de l’élection présidentielle, s’est indigné de ces pertes économiques provoquées par cette situation de peur et d’incertitudes, avec des boutiques et magasins fermés etc. « Une situation qui pouvait être épargnée au Sénégal qui a toujours été une grande démocratie » dira la députée.