Assemblée nationale : La motion de censure de Yewwi rejetée

La motion de censure n'a recueilli que 55 voix. ce qui est insuffisant. Le Premier ministre reste en poste. Au terme du vote de la motion de censure qui a fait revenir le gouvernement ce matin à l’Assemblée nationale, les députés de la 14e législature ont voté en majorité contre la destitution de l'équipe du Premier ministre. C’est un vote public qui a été effectué comme le veut le règlement intérieur de l’Assemblée nationale.



Le Premier ministre salue la maturité des députés et l’esprit démocratique qui a prévalu lors des échanges. Même si, la position de certains députés de l’opposition reste toujours intacte face à Amadou Bâ et son équipe gouvernementale. 55 députés ont voté la motion de censure et 83 contre.



Il faut également rappeler que des députés de la coalition Wallu Sénégal ont opté pour l'abstention avant de dénoncer leur non implication dans le processus visant à déposer la motion de censure.