Assemblée nationale / Coup de pied au ventre de Amy Ndiaye Gniby : Le ministre de la Justice s’indigne et parle d’humiliation de la femme

C’est sous ses yeux que la députée de Benno Bokk Yaakaar a reçu d’abord une gifle puis un coup de pied au ventre par deux députés de Yewwi. En prenant la parole pour répondre aux interpellations des parlementaires sur le projet de budget de son ministère, le ministre de la Justice a tenu à condamner ces actes contre Amy Ndiaye Gniby.







« J’ai trouvé au début l’ambiance de l’assemblée très joviale, très colorée, très polémique. Mais j’étais attristé quand on a levé la main sur une femme, quand on a frappé une femme, quand on a humilié une femme. Des coups rudes avec des "mae geri", a fustigé le garde des sceaux.