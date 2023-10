Assemblée nationale / Abba Mbaye répond à Birame Souleye Diop: « Il a toujours fait dans le dilettantisme, l’inélégance… »

La posture du président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi n’a pas plus au député Ababacar Abba Mbaye, membre de Taxawu Sénégal. Après l’épisode à la ville de Dakar avec l’installation du bureau de la ville de Dakar, la tension entre pro Khalifa et pro Sonko se poursuit à l’Assemblée nationale. Ce samedi, la représentation nationale ouvre ses portes pour l’année 2023-2024 en session ordinaire unique. Elle doit aussi élire son nouveau bureau dans lequel le député et secrétaire élu l’année dernière, aimerait, avec ses collègues de Taxawu, prendre part. Malheureusement, le souteneur de Khalifa Sall et ses camarades semblent se heurter au refus de Birame Souleye Diop et les autres député de Yewwi qui les empêchent de faire partie de la liste déposée au secrétariat.







Le président du groupe parlementaire a estimé avoir le droit et l’indépendance de choisir avec son groupe, ceux qui doivent intégrer la liste. Mais Abba Mbaye rouge de colère, dit qu'il n’a pas compris cette procédure qu’il qualifie d’inélégante. « Ce qui s’est passé aujourd’hui est l’expression d’une grande irresponsabilité politique. Ils ont préféré inscrire leurs noms à leurs postes et aux nôtres. Nous avons considéré qu’il était important pour nous de nous retirer » a déclaré le député Abba Mbaye qui rappelle que les gens ont préféré réduire l’influence de Yewwi dans l’Assemblée plutôt que de faire preuve de lucidité et de bon sens











La leçon de Wallu à Yewwi







Un renoncement, un recul démocratique, un manque d’intelligence, de courtoisie et d’élégance politique ! Tels sont les mots que le député Abba Mbaye a remarqué après l’acte posé par Birame Souleye Diop et ses camarades de Yewwi en voulant éjecter les membres de Taxawu de la liste pour la formation du bureau de l’Assemblée nationale.







Selon Abba Mbaye, Abdoulaye Wade et sa coalition Wallu viennent de donner une leçon politique. Car, ils ont considéré que l’Assemblée nationale n’a rien à voir avec les candidatures. Donc Bara Dolly a gardé son poste de vice-président du groupe parlementaire « Liberté démocratie et changement » et Mamadou Lamine Diallo également gardé son poste de vice-président.



D’après le pro Khalifa, il est clairement établi que cette situation montre une méchanceté et une idiotie car, les autres postes reviennent naturellement au camp adverse.







Rappelons que les députés de Taxawu, au nombre de 14 ont tous démissionné de Yewwi Askan Wi. « Ce que nous regrettons, c’est que des gens ne sachent jamais faire preuve d’intelligence quand il le faut… il faut savoir que la politique n’est pas une affaire de cœur… » conclut le député de Taxawu.