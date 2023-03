Assemblée annuelle des Pme allemandes: L’Apix Sa s’illustre et tisse des relations stratégiques

L’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX SA) s’est illustrée à l’occasion de l’assemblée annuelle de l’Association des Petites et Moyennes entreprises allemandes qui s'est tenue, ce 1er mars 2023, à Berlin en Allemagne. Désignée pour représenter le Sénégal à cet événement international, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr a été accompagné par une délégation sénégalaise dont le Directeur Général de l’APIX-SA, Monsieur Abdoulaye Baldé. Ce dernier a reçu durant le business forum sur les perspectives de l'investissement durable pour les entreprises allemandes en Afrique, plusieurs chefs d'entreprises allemandes parmi lesquels Mme Christiane Kragh Directrice Général de Off Gridd, M. Timon Herzog, Directeur général de Grips Energie spécialisés dans l'électrification rurale et M. Horst Gastmann, développeur de zone industrielle à Diourbel sur 50 ha. L’événement a permis à l’Apix Sa de tisser des relations stratégiques avec les entreprises allemandes.



La rencontre a réuni 3000 entreprises allemandes et enregistré la présence de nombreux pays d'Afrique qui ont étalé les atouts du continent en matière d'opportunités d’investissement. Le Botswana, le Lesotho, la Mauritanie, la Guinée, le Nigeria, le Togo et l'ensemble des pays membres de l'alliance compact with Africa ont activement assisté à cet événement majeur.



Le Sénégal s'est distingué lors du panel sur les perspectives de l'investissement durable pour les entreprises allemandes en Afrique auquel a brillamment pris part Madame le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr.



Dans son intervention, Oulimata Sarr a invité le patronat allemand a massivement participé au grand forum Invest' in Senegal organisé par l'Apix Sa pour le Sénégal prévu au mois de juillet 2023. L’autorité a, au préalable, rappelé la résilience de l’économie sénégalaise durant l'année 2020, le réaménagement de la politique économique du pays pour garder sa trajectoire de croissance PAP2A.



Elle est également revenu sur la croissance de plus de 6% du PIB en 2022, les perspectives de taux de croissance de 10% de PIB en 2023 et le début d'exploitation des ressources gazières et l'option gas to power gas to industrie. L’assemblée générale de l’Association des PME allemandes est le plus grand événement de réseautage pour les PME dans la sphère politique berlinoise.