Assemblée : Le budget du ministère du Pétrole et des Energies arrêté à 256 milliards F CFA.

L’Assemblée Nationale s’est penchée aujourd’hui sur le vote du projet de budget du ministère du Pétrole et des Energies, après celui du ministère de la Santé et de l’action sociale.



Ce projet s’est arrêté pour l’année 2020 à la somme de ‪255.396.691.327‬ francs cfa et ‪1.315.442.621.721‬ francs cfa en autorisation d’engagement.



Ce projet de budget est reparti en deux programmes majeurs qui sont l’optimisation du système d’offre d’électricité et l’électrification rurale et Énergies renouvelables.



Pour l’exercice de 2020, les crédits du programme « Optimisation du système d’offre d’électricité » sont fixés à 917.856.409.636 F Cfa en autorisations d’engagement et à 123.319.070.759 F Cfa en crédits de paiement.



En ce qui concerne l’électrification rurale et les énergies renouvelables, les crédits du programme sont arrêtés à 357.270.682.134 F Cfa en autorisations d’engagement et à 90.304.433.759 F Cfa en crédits de paiement.



Il serait important de rappeler que « 44% du budget est dédié au fonctionnement du ministère », a fait savoir le Ministre Mouhamadou Makhtar Cissé.