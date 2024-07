Asphyxié par le fisc à hauteur de 27 milliards : le Groupe Summa, dans l’attente d’un financement

Le groupe turc Summa, constructeur de plusieurs grands projets comme l'Aibd, le stade Abdoulaye Wade, Dakar Arena entre autres, est plongé dans « une obscurité fiscale ». Il doit prochainement recevoir un appui non négligeable pour la construction d’un hôtel du groupe Marriott au Sénégal, informe Africa Business Plus repris par ConfidentielDakar. Ce financement devrait permettre au groupe de terminer les travaux de l’hôtel Courtyarrd dont les travaux ont été entamés à Diamniadio en 2023. Cependant, cet appui intervient dans un contexte où le groupe ne gagne plus de marchés au Sénégal et aux prises avec le fisc sénégalais qui vient de saisir son matériel pour une ardoise de 27 milliards.