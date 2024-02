Arrêt de la grève des travailleurs du nettoiement: le SG du collectif, Boubacar Diallo s'explique

24heures après avoir déclenché leur mot d'ordre de grève, le collectif des concessionnaires du nettoiement a vu une partie de ses revendications être prise en charge. D'après le secrétaire Général dudit collectif, Boubacar Diallo, qui a parlé au nom de ses camarades, ils ont été reçu, le lundi 19 février 2024 par le directeur du trésor sur instruction de son ministre, le ministre des Finances et du Budget, M Moustapha Ba, en présence du directeur Général de la Sonaged.



C'est ainsi que, " Le collectif des concessionnaires du nettoiement a décidé de mettre fin au mouvement d'arrêt déclenché depuis le 19 février 2024. Ce mouvement d'humeur était initié pour exiger la régularisation des 8 mois d'arriérés de paiements que nous doit l'Etat du Sénégal à travers la Sonaged", a indiqué M Camara.



"Tenant compte du contexte économique actuel et de l'engagement de l'Etat à démarrer immédiatement le paiement des arriérés qui sera étalé sur trois semaines, nous avons décidé de reprendre nos activités à compter de ce jour, tout en restant en lien étroit avec les autorités en vue d'assurer le suivi des engagement pris relativement aux paiements attendu", renchérit le représentant du collectif.



Ce dernier a tenu à présenter les excuses des travailleurs. "Nous nous excusons auprès des populations impactées par cet arrêt brutal de nos activités et remercions les autorités pour leur engagement à trouver une solution pérenne aux problèmes d'accumulation des dettes dans le secteur en raison de l'insuffisance des budgets alloués pour une mission de service public à vocation nationale", a conclu le collectif des concessionnaires qui faisait une déclaration à la fin de sa négociation avec l'Etat.