« Arrestations abusives, violence policière ... : Guy Marius Sagna pointe du doigt les problèmes de la justice

Le secrétaire exécutif du mouvement de la société civile, FRAPP « le seul objectif que l’on se fixe, c’est rendre juste la justice. La preuve, les bavures et humiliations subies par les partisans de Pastef qui ont été persécutés. Il y a trop de … » souligne le parlementaire.





Guy Marius Sagna estime que c’est l’heure de réguler voire de rendre la justice son lustre d’antan. « Je suis allé en prison à six reprises sous l’ère Macky Sall et les gardes à vues, je n’ai plus le nombre. Il faut parler sur les modes d’arrestations, les accueils au commissariat, à la gendarmerie et dans les prisons. Et pire, ce concept de retour de Parquet qui ne fait pas partie de la nomenclature de la justice… » soutient-il.