Arrestation de Ngagne Demba Touré : Me Ciré Clédor Ly doute de la sincérité de la décrispation et des concertations

L’arrestation du Coordonnateur national de la jeunesse patriotique du parti Pastef Maître Ngagne Demba Touré n’est pas du tout appréciée par son confrère, Me Ciré Clédor Ly. Dans une tribune rendue publique, l’avocat de son leader estime que cette arrestation n’est autre qu’une continuité de l’escalade de la violence sur la jeunesse Sénégalaise, ce qui est un paradoxe avec le langage de décrispation et de libération tenu par la plus haute autorité de l’Etat.







« L’acte est incompris et ceux qui ont suggéré, conseillé ou appuyé l’exécution inopportune du mandat d’Arrêt ne militent pas en faveur du discours d’apaisement et jettent un doute sérieux sur la sincérité de ce dernier, d’où l’urgence de la libération immédiate de ce jeune par le 2ème cabinet d’instruction » dissèque l’avocat dans tous ses états.