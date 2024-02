Arrestation de Me Ngagne Demba Touré : l’UNJT invite à un arrêt immédiat du travail et à une suspension des audiences en cours

Les travailleurs de la justice continuent de manifester leur soutien à leur collègue Me Ngagne Demba Touré arrêté, ce mercredi, par la division des investigations criminelles (DIC). Après le Sytjust, l’Union nationale des travailleurs de la justice s’est adressée dans un communiqué au ministre de la justice de réclamer sa libération.



A cet effet, « l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) invite madame le garde des sceaux, ministre de la Justice à mettre tout en œuvre pour la libération immédiate et sans condition de maitre El Hadji Ngagne Demba Touré qui a fait l’objet d’une arrestation, ce matin, à son domicile ».



Cependant, « L’UNTJ dénonce, par la même occasion, la traque éhontée dont Me Touré est victime et qui l’avait contraint à l’exil pendant six mois ».



Dans cette perspective, « par voie de conséquence, l’UNTJ invite tous les travailleurs de la justice à un arrêt immédiat de travail et particulièrement aux greffiers d’interrompre les audiences et les interrogatoires en cours et ce, jusqu’à la libération sans délai de notre camarade ».