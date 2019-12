Arrestation de Guy Marius Sagna et Cie : Des organisations de droits de l’homme exigent leur libération immédiate et sans condition...

La Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains (COSEDDH) et le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH) sont préoccupés par l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de l’activiste Guy Marius Sagna de l’organisation FRAPP FRANCE DEGAGE et de 7 autres personnes suite à une manifestation pacifique organisée devant le palais présidentiel à Dakar le vendredi 29 Novembre 2019 pour protester contre l’augmentation du prix de l’électricité.







La COSEDDH et le ROADDH rappellent que:



La liberté d’expression et la liberté de rassemblement pacifique sont garanties par la Constitution du Sénégal et des traités régionaux et internationaux des droits humains dont l’Etat du Sénégal est partie.







La Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains et le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains appellent l’Etat du Sénégal à respecter ses engagements internationaux en matière de liberté d’expression et de rassemblement pacifique et à abroger toute disposition législative, règlementaire ou mesure administrative qui entrave l’exercice de ces libertés.







La Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains et le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains exigent la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna et des autres manifestants arrêtés.







Les deux coalitions d’organisations resteront saisies de cette affaire et ne ménageront aucun effort pour que ces personnes injustement incarcérées retrouvent la liberté.







Complément d’information : Les sept autres personnes placées sous mandat de dépôt en même temps que Guy Marius Sagna sont : Dr Babacar Diop leader des FDS, Malick Diao Biaye, Ousmane Diallo, Souleymane Diokou, Papa Abdoulaye Touré, Ousmane Sarr et Leuz



Pour le ROADDH



Pour la COSEDDH



Mélanie SONHAYE KOMBATE Seydi GASSAMA



La Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains (COSEDDH) est constituée des organisations suivantes : Amnesty International Sénégal, Article 19/Sénégal, la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), l’Organisation Nationale des Droits de l’Homme (ONDH), le GRA-REDEP, l’ONG 3D, le CAEDHU, AGED, ANAFA, RADI, SIDH/Sénégal, OFADEC, RECIDDHUP/CONGAD, AFDEAA, APRODEL, ADDA, ASUTIC