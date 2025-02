Arrangement de Ama et les pièges à éviter face à Franc : l’analyse technique de Zale Lo…

Zale Lo, expert reconnu de l’arène sénégalaise, a donné des conseils cruciaux au fils de Falaye Baldé, Ama, avant son grand combat contre Franc. Selon lui, Ama ne doit pas se retenir face à son adversaire et doit aborder ce duel avec toute la confiance qu’il a démontrée dans ses précédents combats. « Ama doit aller chercher sa victoire avec sa conscience », insiste Zale Lo. Il ajoute qu’il est primordial qu’Ama reste fidèle à son style de combat et ne se laisse pas trop influencer par les conseils extérieurs. En effet, pour Zale Lo, Ama est un lutteur qui excelle en attaque et doit absolument exploiter cette force. « Si Ama se retient et laisse Franc prendre l’initiative, il risque de se faire surprendre et ne pas avoir le temps de réagir », prévient-il. Il souligne que l'attaque d'Ama doit rester précise et prudente, sans excès de confiance, mais en exploitant pleinement ses atouts.







Zale Lo revient également sur les quelques erreurs fatales qu’Ama a commises par le passé, notamment contre Gouy Gui, Ness et Modou Lo, où il a parfois tenté de bâcler certains combats. « Mais c’est lui qui a voulu prendre des risques », précise Zale Lo, rappelant qu'Ama doit éviter de répéter ces erreurs. Il met également en garde Ama contre la négligence de sa garde, un point faible que Franc pourrait exploiter. « Franc est fort dans les remises de coups, et Ama doit absolument éviter de laisser des ouvertures », conclut Zale Lo, insistant sur l'importance de la vigilance et de la discipline dans ce combat. Pour Ama Baldé, la clé de la victoire réside dans sa capacité à rester concentré sur ses points forts, tout en évitant les pièges de son redoutable adversaire.