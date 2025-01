Arobase éclate Diop Taif et dénonce une guerre de clans sur la répartition des 108 millions…

Moussa Ba, plus connu sous le nom d'Arobase, a fermement réagi aux propos tenus par Diop Taif concernant le recensement des ex-détenus politiques et la répartition des 108 millions de francs CFA alloués par le gouvernement. Arobase a affirmé que personne n’avait le droit de parler en leur nom et a dénoncé les critiques de Taif, qu’il considère comme infondées. Selon lui, Diop Taif, qui nourrissait des ambitions politiques, n’avait pas une base solide et pertinente pour dénoncer une distribution non transparente des fonds, en particulier concernant les cas les plus urgents.

Arobase est également revenu sur la polémique autour du choix du Premier ministre d’intégrer certains ex-détenus à la Primature pour travailler sur le recensement des victimes. Cette décision aurait divisé la communauté des ex-détenus en deux camps, avec des tensions croissantes entre ceux qui étaient impliqués dans le processus et ceux qui se sentaient exclus. Selon Arobase, ces divisions ont créé une atmosphère de méfiance, surtout après les accusations de Diop Taif sur la mauvaise gestion des fonds.

Pour Arobase, la gestion des fonds reste floue. Bien qu’il sache que les cas les plus urgents ont été prioritaires, il n'a pas de détails précis sur la manière dont l’argent a été partagé. Il indique que seuls quelques membres de leur base ont été répertoriés et ont bénéficié des subventions, souvent des personnes en situation médicale critique. Il souligne que, malgré les accusations de mauvaise gestion, la priorité a toujours été donnée aux cas les plus graves, mais que le manque de transparence dans la suite du processus reste un point d'interrogation pour beaucoup.