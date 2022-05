Après l'incompétence du tribunal : L'ACSIF décide de poursuivre le combat et demande aux usagers de quitter la banque CBAO

Après deux renvois, le Tribunal vient de se déclarer incompétent pour juger la suppression du guichet unique que la CBAO veut mettre en place. En conférence de presse, ce lundi 30 mai 2022 après la décision du Tribunal, l’association des clients et sociétaires des institutions financières (ACISF) crie au scandale et incite les usagers à prendre la plénitude de leur responsabilité vis-à-vis de cette forfaiture.

Le président de ladite association, Famara Ibrahima Cissé regrette la décision du Tribunal de Grande Instance de Dakar qui s'est déclaré incompétent par rapport à leur requête. Selon lui, cette décision veut dire que la CBAO s'est parfaitement sortie de cette situation et le tribunal refuse de trancher définitivement par rapport à cette question. « Nous allons poursuivre le combat, mais nous allons demander aux populations et aux usagers particulièrement de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de cette forfaiture », martèle-t-il

Le président de l'association demande purement et simplement à la CBAO de respecter ce qui est inscrit sur le chèque en l'occurrence payable dans toute agence. Mais également, il a demandé aux usagers de quitter massivement cette banque pour rejoindre les autres institutions financières. « Si cette forfaiture passe, elle passera dans toutes les autres banques et les conséquences sont lourdes pour les usagers, car la carte gap qui est obligatoire va nous revenir à 180 000 francs Cfa. Et toutes les opérations effectuées dans les autres réseaux seront facturés à hauteur de 3 500 francs Cfa », dit-il.

Ainsi, M. Camara reste convaincu que la suppression du guichet unique ne doit pas passer et ne passera pas. Sur ce, il promet de poursuivre le combat après s'être concerté avec leurs avocats...