Application des 22 mesures contre les accidents de la route : La question orale du député Mohamed Ayib Salim Daffé « ignorée » par le bureau de l’Assemblée nationale

C’est l’accident survenu ce mardi matin sur la RN2 qui a poussé le député Mohamed Ayib Salim Daffé à publier la question orale au Gouvernement sur le suivi de la mise en œuvre des 22 mesures du Conseil Interministériel sur la sécurité routière du 10 janvier 2023. Une interpellation qui est sur la table du président de l’Assemblée nationale depuis trois semaines.



Le parlementaire de poser ses questions qui attendent toujours réponses : Plus de deux mois après l'adoption de ces mesures, quel est l'état de mise en œuvre des 22 mesures ? Quelles sont les mesures qui ont été mises en œuvre et quel est leur niveau d'avancement ? Quelles sont les mesures qui ne sont pas encore mises en œuvre ? Quels sont les blocages constatés ? Quelles sont les solutions préconisées pour lever ces blocages ?



Le président de la commission des délégations à l’Assemblée nationale rappelle avec déception dans son document interpellatif que plusieurs corporations comme les transporteurs, les chauffeurs, les vendeurs de pneus usagés avaient remis en cause la pertinence, l'applicabilité et l'efficacité de certaines de ces 22 mesures.