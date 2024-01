Appel contre l'ordonnance du doyen des juges : le parquet réclame le mandat de dépôt contre Pape Sané.

Ainsi, il avait été interpellé lundi 13 novembre aux alentours de 17 heures après l’émission « Kepaar gui ». Son arrestation est liée à une publication sur sa page Facebook dans laquelle il rendait hommage au Général Jean-Baptiste Tine.

Le parquet est très dur contre le Chroniqueur de Walf TV, Pape Sané, inculpé et placé sous contrôle judiciaire le 20 novembre dernier pour diffusion de fausses nouvelles, actes ou manœuvres tendant à compromettre la sécurité publique.D'après les informations rapportées par le journal Libération, le ministère public a fait appel contre l'ordonnance du doyen des juges qui avait placé le chroniqueur sous contrôle judiciaire. Selon la même source, le parquet avait réclamé le mandat de dépôt contre lui dans son réquisitoire introductif.Toutefois, la Chambre d'accusation va trancher cette affaire lors d’une audience d’arbitrage demain jeudi 18 janvier 2024.Pour rappel, le 21 novembre dernier, le journaliste Pape Sané a été inculpé par le juge d'instruction du 1er cabinet, pour diffusion de fausses nouvelles et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique.Par ailleurs, le journaliste et chroniqueur de Walf Tv est mis en liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire avec obligation d'émarger le dernier vendredi de chaque mois et de ne pas sortir du territoire sans autorisation, a indiqué Me Moussa Sarr qui l’a assisté.