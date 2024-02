Appel au rétablissement du calendrier électoral au Sénégal : Les États-Unis soutiennent la CEDEAO

Les États-Unis soutiennent la déclaration de la CEDEAO appelant le Sénégal à rétablir le calendrier électoral conformément à sa Constitution. « Nous avons entendu un large éventail d'acteurs sénégalais de la politique et de la société civile qui partagent ce point de vue et nous continuons à rester en contact avec toutes les parties prenantes concernées pour réitérer notre soutien à des élections libres, équitables et dans les meilleurs délais » a déclaré l’ambassade des États Unis à Dakar.







La CEDEAO avait déconseillé toute action ou déclaration qui pourrait aller à l'encontre des dispositions de la Constitution du pays. Elle avait également encouragé les autorités sénégalaises à prendre toutes les dispositions pour aller vers le respect du calendrier républicain.