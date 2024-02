Appel au dialogue : 18 organisations de la société civile rejettent la main tendue de Macky Sall

La plateforme dénommée Synergie des organisations pour la sauvegarde de la paix - SOS/PAIX, constituée autour du COSCE et de la PACTE,a tenu une réunion d'échanges et de réflexion sur l'interview que le président de La République a accordée, à la presse nationale sur l'organisation de l'élection présidentielle, qui était initialement prévue à la date du 25 février 2024.







A la suite d'un échange approfondi sur la posture adoptée à cette occasion par le Président de la République, ainsi que sur son discours, la plateforme Synergie des organisations pour la sauvegarde de la paix - SOS/PAIX se démarque de ce dialogue dont, « les intérêts des parties prenantes sont difficilement conciliables, voire antagoniques ». Elle considère qu'en raison de ses contours mal définis et des intérêts divergents des participants, « ce dialogue est un piège et que par conséquent, si le même format est maintenu la société civile n'y participera pas ».







La plateforme apprécie positivement les mesures d'apaisement annoncées par le président de la République, tout en précisant que cela ne devrait, ni faire passer par pertes et profits les intérêts des victimes, ni compromettre les intérêts vitaux de la nation. Elle note cependant, avec satisfaction, la déclaration du président de la République, indiquant qu'au-delà du 02 avril si d'aventure la date de l'élection présidentielle n'était pas fixée, il s'en référait au Conseil constitutionnel qui, alors, installerait celui qui assurerait son intérim et fixerait ainsi la date de l'élection présidentielle.











Les signataires de la déclaration :





COSCE : PR Babacar GUEYE

GRADEC : Babacar FALL

ONG 3D : Moundiaye CISSÉ

PACTE : Djibril GNINGUE

LSDH: Alassane SECK

RÉSEAU SIGGIL JIGGEN : Safietou DIOP

RADDHO : Sadikh NIASS

OSIDEA : Valdiodio NDIAYE

ONDH: Samba THIAM

URAC: Daouda GUEYE

ARTICLE 19 SÉNÉGAL ET AFRIQUE DE L'OUEST: Alfred Nkuru BULAKALI

HANDICAP FORM EDUC : Adama DIA

ENDA GRAF SAHEL : Emmanuel NDIONE

CONASUB : Babou NDAO

PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

: ETU JAMM : Penda Seck DIOUF

FORUM SOCIAL SÉNÉGALAIS : Mignane DIOUF

PRESENCE CHRETIENNE: Dominique CORREA

VISION CITOYENNE : Madia Diop SANÉ