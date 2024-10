Appel à l'audit : Le chef de village de Ndia met en cause le maire de Kébémer et certains hommes d’affaires

La commune de Ndia est en émoi après les révélations choquantes du chef de village, Aïdara Dia, concernant les intentions du maire de Kébémer, Mamadou Lamine Thiam. Ce dernier serait en train de planifier l'appropriation des terres du village, provoquant une colère palpable parmi la population.



Aïdara Dia accuse le maire de vouloir radier Ndia de la carte pour transformer ces terres en propriétés privées. Il défend l'héritage du village, soulignant que grâce à ses efforts, des infrastructures essentielles telles que mosquées et écoles ont été établies dans l'intérêt de la communauté.



Le chef de village a également appelé le nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye à diligenter un audit pour faire la lumière sur des pratiques de corruption et de détournement de fonds qui affectent la commune. Il soutient avoir des documents légaux prouvant qu'il est en règle concernant les droits sur les terres, tout en dénonçant les manœuvres du maire pour les réaffecter à des investisseurs.



Aïdara Dia révèle que des personnalités influentes, comme le milliardaire Abdoulaye Tine, continuent de s'impliquer dans des transactions douteuses, malgré des signaux d'alarme concernant la légalité de ces affaires.



Le chef de village met en lumière un système de corruption bien ancré, impliquant des élus et des préfets, qui ont sapé les droits des villageois. Il affirme avec conviction : « Je suis pour l'intérêt général, ces terres appartiennent aux habitants, et je n'attends rien en retour. »



La situation à Ndia soulève des questions cruciales sur la transparence dans la gestion des terres et l'intégrité des responsables locaux. Aïdara Dia et la population sont déterminés à défendre leur patrimoine et exigent des comptes de la part de leurs dirigeants.