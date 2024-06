Les PARIAS de la Coalition Diomaye ! (par Cheikh Oumar Dieng)

Avec plus de 118 partis et mouvements alliés, la coalition Diomaye Président, est aujourd’hui en en proie à des mouvements d’humeurs de toutes sortes. Les Echos rapportent que certains membres se sentent écartés et se plaignent de l’absence de réunions, qui auraient permis de partager leur point de vue ou de donner leur avis.



D’autres sources évoquent l’attente d’un rapport relatif à l’animation de la coalition qu’aurait demandé le Président de la coalition, Diomaye Faye; ce rapport attendu de la Coordonnatrice Aida Mbodj, devrait organiser la coalition en commissions avec des tâches bien définis.



Mais ce qu’il faut déplorer c’est l’attente pour certains leaders d’être portés à des postes de responsabilité, étant donné leur rôle crucial joué dans la conquête du pouvoir, mais surtout il faut déplorer ce parterre de compétences et d’expériences non mis à profit dans la bonne marche du pas!



Certes certains alliés leaders, ex-candidats à la présidentielle ou pas, se sont vus nommés Ministres ou DG (Abdourahmane Diouf, Guirassi, Serigne Gueye Diop, Cheikh Bamba Dieye, Cheikh Dieng, etc…), mais Pastef se taille la part la plus belle (normal, vous me direz!) avec surtout un PM qui prend bien le soin de placer ses pions, notamment les membres de son cabinet (opposant) entre autres.



Aux premières nominations, on a senti au sein des nouvelles autorités la crainte de paraitre comme des faiseurs de tong-tong ou la crainte de devoir flirter avec des anciens du régime de Macky Sall, mais au finish, l’on se rend compte qu’il a eu du partage, mais aussi du recyclage quelque fois ! Il faut reconnaitre que les Ministres de l’Industrie, de l’Enseignement supérieur, le DG Bamba Dieye, ou même la Ministre des Sports ont tous été un moment donné dans le dispositif de l’ancien régime ! MAIS POURQUOI PAS !



L’on se rend compte maintenant qu’on peut bien avoir servi l’ancien régime, mais seule la compétence compte !



Il existe encore cependant, beaucoup de compétences encore tapies dans l’ombre de la coalition qui peuvent beaucoup apporter au nouveau régime, surtout par leur expérience de manager ou par leurs qualités communicationnelles; parfois des compétences qu'on pourrait penser être INFREQUENTABLES pour ce nouveau régime, car simplement elles ont servi remarquablement le régime précédent, celui de Mack Sall ! Et pourtant, elles sont tout aussi méritantes ! il s’agit de Me Moussa Diop de la coalition AG Jotna, avocat et ancien DG de DDD, ou de Aminata Touré, ancienne PM et haut cadre internationale, ou encore Lansana Gagny Sakho , ex-DG de l'ONAS! comme bien d’autres membres de la coalition Diomaye, aussi compétentes et qui peinent a integrer le service!



Seraient-elles LES PARIAS DE LA COALITION? Non!



Et pourtant, elles méritent d'être aux responsabilités!Ce sont des personnalités hautement qualifiées, qui ont quitté l’ancien régime auquel ils ont su dire NON, pour rejoindre la coalition du parti le plus persécuté de l’histoire du Sénégal, à leurs risques et péril ! Une Coalition qu’ils ont su porter au pouvoir en ne lésinant sur aucun moyen !



PR Diomaye & PM Sonko, Ouvrez les yeux!



Comme le disait Dame Mbodj, nous avons lutter ensemble, nous devons gouverner ensemble !



Cheikh Oumar Dieng



Cheikh Oumar Dieng